Celá Sobotka je památkovou rezervací. Jen pár kroků od náměstí lze vstoupit do úplně jiného světa plného roubenek a měšťanských domů s výhledem na Humprecht. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Kdo by nechtěl bydlet v památce? Nemusí to být přímo hrad, stačilo by hezké měšťanské stavení, které už na pohled láká k návštěvě. Nemluvě o chládku, který nabízejí silné kamenné zdi hlavně v letních měsících. Z příjemného snu ale zájemce brzy probudí náklady, které jsou s takovým dobrodružstvím spojené. Své o tom ví i Milan Malík, který se před sedmi lety rozhodl za nízkou pořizovací cenu koupit chátrající kulturní památku v Sobotce. "Nikomu bych to už nedoporučil," říká.