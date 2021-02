Patnáctého ledna byla zahájena celoplošná registrace na očkování na covid 19. Přednost dostali senioři nad 80 let. Někteří už jsou v systému zaevidováni, ale chybí jim termín očkování. A ten se zřejmě se snížením dodávek vakcín nezadržitelně vzdaluje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Iveta Nádvorníková

V Jičíně je situace zatím nejistá, ředitel Tomáš Sláma netuší, co bude dál. Některá města šla seniorům na pomoc, protože jim připadalo nelogické vozit je do center a nemocnic. Objednali si lékaře, který s očkovací látkou vyrazil za seniory do terénu. Naprosto logické. Proč riskovat, že se babičky a dědečci, které jsme doposud přísně separovali doma, nakazí při očkování v nemocnici, kde musí navíc půl hodiny po aplikaci látky setrvat. A většinou posedávají hromadně na společné chodbě nebo v čekárnách.