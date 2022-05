Ale například v ORP Jičín by ztráta pěti ze šesti stávajících úřadů znamenala nemalé komplikace pro jičínský úřad, úřady v dalších pěti městech a především pro lidi, kteří by chtěli ve vzdálenějším koutě území ORP něco stavět. Proti záměru se postavilo všech šest starostů a ostře se proti zrušení úřadů vymezili v připomínkovém řízení.

Digitalizaci má v současné vládě na starost předseda Pirátů Ivan Bartoš. Se zjednodušením úředničiny a digitalizací státní správy už do politiky před lety jako zástupce nové "mladé vlny" vstupoval. A vize je to pohádková, ale přinejmenším naivní. Stačí připomenout nejrůznější elektronické rezervace v posledních letech. Od registru vozidel přes nákupy dálničních známek až po veškeré aplikace a registrační systémy v době covidu. Někdy to padá, někdy je to napsané pro lidi nesrozumitelnou právničinou.

A někdy je to natolik složité, že starší a méně technicky zdatní občané se stresují několik dní předem, oslovují své příbuzné, lékaře, starosty a sousedy, aby jim s registrací online pomohli. A to šlo o pár kliknutí v rezervačním systému očkování, ne o složité procesy ve stavebním řízení.

Novela zákona a zrušení mnoha malých stavebních úřadů pravděpodobně i přes námitky lidí z periférií projde. A jako na každý krok směrem do 21. století si na to časem zvykneme a naučíme se v elektronickém úřadě chodit. Při dnešním extrémním zdražování všeho se stejně do stavění bude pouštět čím dál méně lidí.

Bylo by ale dobré si tuto chvíli zapamatovat. Je to totiž skvělý příklad jednání politiků, když se nechávají zaslepit vidinou rychlého pokroku, kterým by se mohli chlubit na předvolebních kláních a mezi kamarády, ale zapomínají se zeptat těch, o které by se měli zajímat primárně. Lidí z malých obcí a těch, kteří si s elektronickými podatelnami moc nerozumí. Právě jich se rozhodnutí týkají nejvíc a navíc, podle zkušeností z posledních let, významně ovlivňují výsledky voleb. Tak jen abychom se v příštích (možná už elektronických) volbách nedivili.