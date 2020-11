Mnoho řidičů má před nimi respekt a pokud to jde a mají-li kam, tak se raději šílencům za volantem vyhnou. V obtížné situaci jsou řidiči autobusu, kteří navíc nesou zodpovědnost za cestující. Přiznává to i profesionální řidič, který jezdí prakticky denně kolem Jičína.

Někteří prý jezdí slušně, na úzké silnici se i uhnou. Ale většina je postrachem všech. „Už toho mám plné zuby, mám nespočet záznamů na kameře a ještě chvíli, tak je půjdu předat policii. Tady už jde bez legrace o život, dneska jsem málem vysypal 15 lidí ze svahu do lesa, protože takovej borec proti mně vyletěl v protisměru a vybral to jenom dílem náhody a štěstí,“ stěžuje si pan David a není prý sám, komu už Efka lezou krkem. Ke stížnostem na bezohlednou jízdu testovacích vozů se přidávají další.

Chápu, že zkušební řidiči mají své povinnosti, ale oni stejně jako my musí ctít dopravní předpisy. Výjimka pro ně neexistuje. A pokud svoji jízdou ohrožují ostatní, nezbývá než řešit celou věc s policií. Nejúčinnější by bylo vyhnat Efka ze silnic na testovací uzavřené okruhy. Tady by mohli kaskadéři za volantem ohrozit jen sami sebe.