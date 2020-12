Počet nemocných covid pomalu klesá a s tím přišlo i pozvolné uvolňování opasků. Děti mohou do školy, otevírají se obchody, služby začínají plnit přání zákazníků. Nemocnice se pomalu nadechují k normálnímu provozu, počet covidových lůžek se třeba v té jičínské snižuje a tento týden byla zahájena běžná operativa. Kdo čekal na operaci kýly, žlučníku nebo křečových žil, může se objednat.

Covid-19 lůžka který vyčlenila Náchodská nemocnice v rehabilitačním pavilonu, kde se starají o pacienty s koronavirem | Foto: Deník / Michal Fanta

Čas má do 18. prosince, kdy do provozu nemocnice zasáhnou blížící se Vánoce. Zdravotníci potřebují nabrat síly, mají právo strávit Vánoce s rodinami a konečně si vybrat dovolenou. Do plánovaného vánočního rozvolnění ale promluvil premiér Babiš s lidumilným návrhem, že nechá zadarmo testovat národ, a to od 18. prosince. Předvánoční dárek ale zaskočil zdravotníky, protože právě oni budou muset stát v mrazivých dnech ve stanech a zajišťovat odběry.