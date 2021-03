V březnu bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a pokud půjde všechno podle předpokladů, stavební práce započnou v letošní roce.

Pro obyvatele devítitisícového města je to velká výhra a po tolika letech doslova malý zázrak. Novou Paku totiž denně sužují tisícovky aut, které po hlavní silnici směřují do Krkonoš. Ve špičce tu denně projede až šestnáct tisíc vozů. Místní mají problém přejít nebo přejet hlavní silnici, která rozděluje centrum od novější sídlištní části. Po komplikovaných výkupech pozemků, kdy se projekt blížil k cíli, celý proces příprav zastavilo odvolání jednoho z majitelů pozemků. Jeho opakovanou snahu o zastavení stavby konečně zatrhalo ministerstvo dopravy, a tak odvolat se snad už může jedině k soudu. Kde je vůle, tam je i cesta, napsal Albert Einstein. Ale jak je vidět, i do cesty může vstoupit vůl, a pak to chce pořádnou vůli, aby se zrodila cesta pro všechny.