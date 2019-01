Jičín - Ve středu 3. prosince byly u sv. Ignáce první roráty. Začínají vždy brzy ráno už v 6.45 a předtím se ještě modlíme růženec.

Jičínský kostel sv. Ignáce. | Foto: DENÍK/Radmila Šepsová

Je to předjitřní mše svatá. Kostel je ponořen do tmy a do ní blikají na každé lavici svíčičky. Najednou cinkne do pološera zvonek a ze zákristie vyjde průvodek – pár dětí s lucerničkami a kněz.



V přítmí u oltáře zpívá kněz slavné žalmy „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dovede mě k zeleným pastvinám, kde si mohu odpočinout.“

V záři svíčiček jsme se modlili, zpívali a kněz podával svaté přijímání. Díky Bohu za tyto krásné vlaštovky Vánoc. Antonie Rybářová