Staré Smrkovice - Občané většinou důvěřují moci úřední a nepříčí se kvalifikovaným rozhodnutím. Mezi ně by mělo patřit i jednání exekutorů, avšak jejich práce se často jeví velice neprofesionální…

Příkladem toho je návštěva exekutora ve Starých Smrkovicích. „Hrnul se nám do bytu, vůbec si nechtěl nechat vysvětlit, že mé křestní jméno je zcela odlišné od toho, kterého hledal! Stačilo mu shodné příjmení, navíc vcelku obvyklé, nesouhlasilo ani číslo domu,“ líčí muž, který byl návštěvou zaskočen, avšak jen chvilku. Ani tvrzení, že nikdy nevyužil půjčku jisté firmy, na jejíž nesplácení se moc úřední odkazovala, nebylo příliš platné.



Nakonec zvítězilo – dá se říci – hrubé jednání téměř s násilím. Avšak nestalo se, že by se exekutor se svým doprovodem omluvil za omyl: „Moc sledujete televizi a čtete noviny!“ pokřikoval na chodbě domu, když zjistil, že zde nepochodí, a právem. Skutečný dlužník byl opravdu někdo zcela jiný, ale to přece není rozhodující. Proč nevyplašit poctivé lidi, a ať mají média opět o čem informovat veřejnost…