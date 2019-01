Miletín - Musím reagovat na názory pana Poláka, které byly zveřejněny minulou středu v Jičínském deníku i na webových stránkách.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Archív

Článek byl nazván Proč nejsou poplatky za odpad stanoveny jeho množstvím? Po přečtení tohoto článku mi nezbývá nic jiného než na něj reagovat a uvést tak věci na pravou míru.



„Předem Vás musím, pane Poláku, upozornit, že do roku 2003 byl prováděn svoz komunálního odpadu v Miletíně tím způsobem, že každá fyzická osoba trvale bydlící v Miletíně sama uzavřela smlouvu se svozovou firmou a zakoupila si buď 12, 24, 36, 48 nebo 52 svozů ročně, a podle toho také byla odvozena výše úhrady. Ve Vašem případě jste hradil 200 Kč za dvanáct svozů, tedy ne čtyřikrát méně než nyní, ale pouze dvakrát. To, že Vaši popelnici využíval i další občan, je věc jiná. Ten z Vás, který neměl uzavřenou smlouvu, nejednal zcela košer. S tím se však musí vypořádat každý sám a vyříkat si to se svým svědomím.



Uvědomte si také, že v té době nebyl v Miletíně zaveden tříděný odpad, nebyl svoz nebezpečného odpadu a nebyl také dvakrát do roka přistaven velkokapacitní kontejner na objemný odpad pro občany Miletína tak jako nyní. A výsledkem toho všeho bylo, že se našli občané, kteří spalovali ve svých kamnech a na zahradách plasty a vše, co se dalo spálit. Co nešlo spálit, tak se objevilo v okolí Miletína po příkopech a po lesích.

Kontejnery zdarma?

Dále Vás musím vyvést z omylu, když uvádíte, že podle Vás jsou kontejnery na plasty, sklo a papír v ulicích Miletína bez poplatku. To se nezakládá na pravdě a vycházíte z mylných informací, protože i za odvoz tohoto tříděného odpadu se platí (hradí se i pronájem těchto kontejnerů), a to zcela v plné výši s tím, že Miletín je zařazen v systému Ekokom, který zpětně zasílá městu částku, která pokrývá 20 – 25 % nákladů na svoz tříděného odpadu. Tato částka je pak použita na svoz komunálního odpadu, tedy v uvozovkách na Vaše konto, ze kterého je svoz hrazen.



Od roku 2003 došlo ke změně, kdy za občany smlouvu podepisuje obec. V roce 2003 až 2007 byly poplatky 350 Kč za osobu a rok s tím, že v letním období byl odpad vyvážen jednou za čtrnáct dní a v zimním období jednou za týden. Ke zvýšení poplatků došlo až v roce letošním, a to o 50 Kč na osobu a rok, a k zavedení celoročního svozu ve čtrnáctidenních cyklech.

Dotování nákladů

Poslední dva roky pak obec dotovala svoz odpadu z veřejného rozpočtu. Aby nedocházelo dále k odčerpávání financí z rozpočtu na úkor údržby a oprav veřejných komunikací a chodníků, došlo k výše uvedenému navýšení poplatku. Samozřejmě, že každé navýšení různých poplatků nebo jakékoliv zvýšení cen není nic, co by občané vítali.

Zvýšení poplatků u nás v Miletíně muselo přijít, a to z jednoduchých důvodů. Rostou náklady na mzdy, náklady na dopravu, na provoz, na uskladnění odpadu, zvýšily se odvody státu z každé uskladněné tuny atd. I přesto patříme k těm, kde jsou poplatky oproti jiným nižší.

Svoz

Dále se zamýšlíte nad tím, cituji: 'Podivné taky je, že pro odvoz odpadu z Miletína do Křovic musí auta ujet asi 100 kilometrů a zamoří výfuky ovzduší'. Nejdříve Vám musím sdělit, že při jedné jízdě není svážen pouze Miletín, ale i okolní obce. Zcela se naplní svozové auto a až poté je odpad odvezen na oficiální a řízenou skládku do Křovic. Myslím si, že je to v pořádku a není na tom nic podivného, když je jedna skládka široko daleko a není na každém kousku.

Ekologičtější je dle mého názoru co nejméně skládek, a to skládek řízených a legálních. Nechcete přeci, abychom se vrátili zpět do let komunismu, kdy okolo každé obce bylo několik skládek a smetišť jenom proto, aby nemuselo ujet jedno auto 100 km.



V jednom Vám však musím dát za pravdu, a to v tom, že by bylo skutečně nejideálnější to, že by občané platili pouze za skutečně vyvezené množství. Věřím, že k tomu také v budoucnu dojde, a těším se na tu dobu. V současné době však to u nás v naší republice není možné, ale věřím, že i u nás tento způsob bude umožněn.“



Miroslav Nosek, starosta města Miletín