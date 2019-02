Jičín – Přiznávám, že mé první nedělní ranní kroky vedly k počítači. Martina z Holovous je tam. I díky příznivému kroužkování. A ten pán z Jičína, co po něm lidi přejmenovali kousek ulice, tam není. Strana ODS ho dala na druhé místo, ale lid volící ho posunul až na páté, bezparlamentní. Zase příklad, že občan je moudřejší, než politici?

Starostka Holovous Martina Berdychová. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Teď, když pominuly vášně, je čas na střízlivější uvažování. Věřím, že nebývali takoví. Ano, mluvím o těch politicích, kteří zblbli až ve funkcích. Je tu ono pokušení moci, o kterém mluvil pan Václav. Ale ještě, možná hlavně, pokoušení ze strany systému. Ty nám dáš svůj hlas a my ti dáme … . Atd. Může jít i o hlas pro obecně dobrou věc. Kdo tomuhle odolá?

Pak je tu určitá solidarita se stranickými partnery, se kterými to léta táhnu. Ano, i stranická kázeň. A spousta dalších temných i netemných důvodů. Důvodů, proč politice, někdy i politické kariéře mnozí přizpůsobili svůj charakter. Co s tím? Dát najevo svůj názor osobně, v novinách, jinde. Nevolit. Vystřídat. To zblbnutí postupuje plíživě. Zajisté je zpočátku menší. Kdo se vytahuje, že nebyl u voleb, ten moc nepřemýšlí. Ať pak nenadává. Kdo si dá tu práci a pečlivě prohlédne volební výsledky pozná, kolik kandidátů prošlo, nebo naopak neprošlo, dík kroužkování.

Máme z našeho okolí jediného zástupce. Martinu Berdychovou, starostku z Holovous. Zajisté tam nebude jen za pěknou dívku, která vyrůstala na Holovouských malináčích. Poznal jsem ji jako ráznou ženskou, která ví, co chce. Ostatně druhé místo mezi vesnicemi roku má svou váhu. Tak, Martino, držte se Werichovského: „Jen neztratit glanc." Bohumír Procházka