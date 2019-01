Pardubice - „Jsem stále v šoku. Dlouho jsem nemohla věřit tomu, co se stalo v pátek večer v Paříži. V letošním roce už jde o druhý teroristický útok na naši zemi," svěřila se ředitelka pardubické pobočky Francouzské aliance Diana Bangoura.

Ředitelka Francouzské aliance Diana Bangoura. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Všichni mí přátelé a blízcí jsou zaplaťpánbůh v pořádku. Ale každý, kdo žije ve Francii nebo přímo v Paříži, se z tohoto činu nemůže vzpamatovat," prohlásila Diana Bangoura.

„Nevím, co se bude dít dál. Je to velmi těžká situace. Lednové teroristické útoky Francii podle mého názoru hodně semkly. Lidé si vzájemně pomáhali. Celá zem se snažila dokázat, že se žádných takových akcí nezalekne. Je jasné, že teroristé chtějí, abychom se všichni báli. A to nejen my ve Francii, ale po celém světě," přemítala ředitelka pardubické pobočky Francouzské aliance.

„Nevím, jestli by bylo dobrým řešením třeba uzavření francouzských hranic. Jedna z cest, kterou by se Francie dala v této nelehké době podpořit, je podle mého názoru úplně opačná. Neměli bychom se nechat zastrašit, protože to je to, co teroristům z Islámského státu vyhovuje. Naopak bychom měli podporovat, aby k nám turisté jezdili dál. To myslím, že je to, co teď Francie potřebuje nejvíc," dodala Diana Bangoura.