A je odhaleno. Na mezinárodní Den lidských práv přestřihli zástupci města Jičín pásku u zbrusu nové Lavičky Václava Havla. Moment to byl hezký, ale pro zasvěcené malinko zhořkl vzpomínkou na odpor, který se proti vytvoření místa pro uctění památky prvního porevolučního prezidenta mezi Jičíňáky rozšířil. Důvod? Banální a světský - nekřesťanská pořizovací cena.

Jičínská Lavička je letos už šestá odhalená. V roce, kdy si připomínáme 85 let od Havlova narození a 10 let od jeho skonu, pořídili uměleckou lavičku také v Limě, Bruselu, Athénách, Čakovicích a před dvěma dny v daleké japonské Hirošimě. Síť 44 míst připomínajících památku Václava Havla se tak rozšířila už i do Asie.

Na Den lidských práv odhalili v Zámeckém parku v Jičíně Havlovu lavičku

Pro Jičín se tedy i přes kontroverze jedná o významnou událost, která (ať se to hnutí odpůrců čehokoliv líbí nebo ne) zvyšuje prestiž pohádkového města v očích Čechů i zahraničních turistů. Jen by se nemuseli dozvědět, že se z umístění lavičky symbolizující dialog a porozumění stalo téma hádek o pár set tisíc korun z městské pokladny. Myslíte si, že se takhle dohadovali lidé z Hirošimy? Že ve městě, které doslova vstalo z popela, vyhrožují občané, že vzpomínkové místo ze vzteku poničí? V zemi, která se stala symbolem pokroku a zenového buddhismu si to lze jen těžko představit.

"Hádejme se, ale konstruktivně a s respektem," řekl při odhalení iniciátor projektu Josef Novotný. V umění dialogu, porozumění a zenu se ale musíme ještě hodně učit.