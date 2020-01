Města a obce už netrhají návrh stavebního zákona na kousky. Ministryně Dostálová už netrvá na tom, že veškeré řízení bude mít pod palcem stát. Už se nekřičí: „Kradete zemi a dáváte ji developerům.“ Ani: „Zavilým zpátečnictvím z nás děláte technický skanzen.“

Zákon, který výrazně urychlí přípravu staveb, je to nejdůležitější, co může tato vláda udělat pro budoucnost. Netýká se to jenom věčně a právem omílaných dálnic. Za nekřesťanskou drahotu nájmů zejména ve velkých městech může to, že se prostě nestaví. A když chcete žít levněji ve vlastním domě, musíte projít ponižující papírově razítkovou procedurou.