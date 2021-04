Jeho kamarád Frank ho ale nasměroval do nadace Destiny, která pečuje v Arushi o děti s mozkovou obrnou a autismem. Zařízení tamní vláda kontroluje, ale nepodporuje a Matěj se rozhodl pomoci. Do Arushi už dopravil invalidní vozík, hygienické prostředky, hračky, oblečení, sladkosti. Matěj založil i nadační fond a transparentní účet, kam mohou lidé dětem přispívat.

Do cesty se mu ale postavil covid, jeho loňský odlet do Afriky byl dvakrát odvolaný. Kamarád Frank přišel o práci a jeho syn Gyan musel přestat chodit do školy, protože rodina neměla peníze. Matěj se inspiroval distanční výukou a vymyslel distanční pomoc. Když nemohl odletět, alespoň zaplatil Gyanovi půlroční školné a tašku do školy. Následoval další balík do Tanzanie, který obsahoval kompenzační pomůcky pro děti a omalovánky. Na místo určení putoval čtyři měsíce, nakonec dorazil.

Matěj se i přes covidovou epidemii nevzdává a už si pořídil letenku na konec května. V Arushi chce pomoci s dovybavením nových prostor, do kterých se děti mezi tím přestěhovaly. Na černý kontinent poveze kompenzační pomůcky a další invalidní vozík, z kapitálu nadace zařídí dětem jídelnu. Jak řekl Albert Einstein: Kde je vůle, tam je i cesta.