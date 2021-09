Nakonec se odhodlali a šli do toho i za cenu nutných omezení a kontrol potvrzení o bezinfekčnosti. A také protestů těch, kteří se odmítají podřídit. Jejich argumenty jsou jako souboj s drakem - když useknete jednu hlavu, narostou další tři. Tak doufejme, že si pořadatelé Jičína - města pohádky před zahájením hlavního programu pořádně nabrousili meče.

Jednoho dne ale město onemocnělo, stejně jako celá země. Kvůli karanténě a zavedeným restrikcím musely pohádkové postavy zůstat zavřené doma. Oslavy třicátého výročí legendárního festivalu Jičín - město pohádky byli pořadatelé nuceni o rok odložit. Letos se to ale povedlo a festivalová zábava se v těchto dnech vrací do ulic města. Atmosféra je ale jiná, křehčí. Nejednu událost letos v létě potkal stejný osud jako loni - kvůli dlouhé nejistotě a strachu z opatření se nakonec neuskutečnily. Uspořádat akci, na kterou se každý rok sjížděly desítky tisíc lidí byl tedy pro pořadatele Pohádky velký risk.

… a ne jen tak ledajaké. Bylo to Město pohádky. Každý rok se do jeho ulic sjížděli roztodivní vodníci, princezny, čarodějově i hloupí Honzové z celé republiky. Na čtyři dny zapomněli obyvatelé města na všechny nezdary, konflikty s radnicí a neopravené silnice. Čtyři zářijové dny zkrátka patřily pohádkám, dětem a jejich barevnému světu.

