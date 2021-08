Ještě před týdnem znělo v Jičíně z městského rozhlasu dvakrát denně hlášení starosty, který spoluobčany nabádal k očkování proti covidu-19. "Pandemie ještě není za námi. Žádám vás každého, kdo ještě nebyl očkován, aby takto učinil," apeloval Jan Malý. Zvedla se ale vlna nevole těch, kteří se očkovat zarytě odmítají. Po pár dnech ampliony zmlkly, do vzniklého ticha se ale protesty proti očkování ozývají dál.

Není to tak dlouho, co si lidé na Jičínsku stěžovali na dlouhé fronty na vakcínu. Očkovací centra nestíhala pokrýt poptávku, dost dávek neměli ani praktičtí lékaři. Za několik týdnů ale zájem opadl. V současnosti je v kraji alespoň jednou dávkou naočkováno pouze něco málo přes 50 procent lidí a nově otevřené očkovací centrum bez registrace v Jaroměři se zatím setkalo se spíše vlažným přijetím. "Kdo se očkovat chtěl, už to udělal. Tak nám dejte pokoj a přestaňte rozkazovat," zní od Jičíňanů.

Odpůrce zatím nepřesvědčily prosby starosty, ani dostupnější vakcíny bez fronty na registraci. Jen budoucnost ukáže, jestli se to podaří nutným rušením tradičních akcí, jako je například letošní ročník Soboteckého jarmarku, který pořadatelé kvůli protiepidemickým opatřením museli odvolat. Faktem ovšem nadále zůstává, že očkování proti nemocem je dosud nejúčinnější známý způsob, jak zabránit epidemiím. Čísla porostou a s nimi budou znovu narůstat také omezení. A ačkoliv se v mnohém neshodneme, všichni bychom si už přáli vrátit se do normálu.