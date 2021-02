Velmi jednoduchým a efektivním způsobem, jak si zlepšit svoji slovní zásobu, je pravidelně číst. Internet nabízí nepočitatelné množství materiálů ke čtení. Pokud patříte například k lidem, kteří se informují o aktuálním dění ve světě, především prostřednictvím internetu, využijte informační stránky v jazyce, který se učíte. Velice dobré zpravodajství poskytují například tyto stránky: BBC, CNN, The New York Times, Zeit, Welt, ElPais. Doporučujeme nastavit si jednu z těchto stránek jako domovskou stránku ve vašem internetovém prohlížeči, abyste ji měli stále před očima. Zanedlouho pro vás žádný článek nebude problémem.

2. Aktivní komunikace

Je obecně známo, že pokud se chcete naučit jazyk, nejlepší způsob je vycestovat do země, kde jazykem mluví a být nucen v daném jazyce komunikovat. Pro mnoho lidí je ale uskutečnění takového kroku více než nereálné. Internet nabízí obrovské množství sociálních sítí, kde je možné vše číst, komentovat, sdílet a navazovat kontakty s rodilými mluvčími. Zlepšujete si tak svůj psaný projev, získáváte hodnotné nové fráze a prohlubujete slovní zásobu.

3. Online hry

Online jazykové hry jsou výborným odreagováním po dlouhém dni. Existují hry na gramatiku, výslovnost, slovíčka…Hodina strávená hraním těchto her, ať se zdají jakkoli dětinské, vám rozhodně dá daleko více, než hodina brouzdání po internetu bez jakéhokoli cíle. Za navštívení stojí určitě minimálně jedna z těchto stránek: English Online, Help for English nebo Languages online. Nás moc pobavila hra s žabkou a nepravidelnými slovesy.

4. Online testy

Při učení jazyka se lidé často ocitají v situaci, kdy jsou demotivováni svým zdánlivě pomalým postupem. Ve skutečnosti většinou postupují velmi rychle, ale nejsou ke svému výkonu objektivní. Výhodou internetu je, že poskytuje mnoho testů, kde můžete zjistit míru postupu, kterého jste dosáhli a neztrácet tak motivaci. Takové testy vám jasně řeknou, na jaké úrovni se nacházíte a co máte zlepšit. Pro tyto testy nemusíte chodit daleko, jeden najdete hned na našich stránkách Cambridge test. Další si můžete udělat například zde, nebo zde.

5. Užiteční aplikace

Patříte-li ke šťastným vlastníkům tabletu nebo smartphonu, není nic jednoduššího, než stáhnout si aplikace, zaměřené na výuku jazyků a využít tak efektivně čas strávený v MHD. Nabídka těchto aplikací je skutečně široká.

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.