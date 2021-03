Když si v zahraničí budete chtít půjčit auto, bude se vám určitě hodit znalost základních slovních spojení jako „plná nádrž“ nebo „řidičský průkaz“. Podívejte se, jak se zeptat, kde auto vrátit. Where should I return the car? (Kde mám auto vrátit?) Jaké další slovíčka a věty se vám budou v autopůjčovně hodit?

Další užitečné fráze:

How long would you like to rent the car?

Na jak dlouho si auto budete chtít půjčit?

When will you come pick it up?

Kdy si ho přijdete vyzvednout?

Do you have a valid driving licence with you?

Máte u sebe platný řidičský průkaz ?

The car will have a full tank, so please, return it in the same condition.

Auto Vám dáme s plnou nádrží a prosím také o navrácení ve stejném stavu.

What is the maximum insurance cover?

Do jaké výše je pojistné krytí?

Užitečná slovíčka:

A car rental – půjčovna aut

to rent a car – půjčit si (auto)

to pick up – vyzvednout (něco odněkud)

valid - platný

a driving license- řidičský průkaz

a full tank- plan nádrž

a condition- stav, podmínka

insurance – pojištění

insurance cover – pojistné krytí

to return – vrátit

