I na dovolené v zahraničí se můžete stát účastníky dopravní nehody. Někdy je pak těžké domluvit se s tamní policií a vysvětlit, co se stalo. The driver was speeding. (Řidič jel nepřiměřeně rychle). Jak popsat jízdu v protisměru a co radí lektor pro případ, že do svého jazykového kurzu už prostě nestíháte chodit? Naučte se užitečná slovíčka a další fráze.

Další užitečné fráze:

Can you describe the circumstances of the accident?

Můžete mi popsat okolnosti nehody?

The oncoming car was overtaking across the solid line.

Auto v protisměru předjíždělo přes plnou čáru.

The driver did not give way.

Řidič nedal přednost v jízdě.

The driver didn't respect the red light.

Řidič jel na červenou.

Užitečná slovíčka:

a traffic accident/ an accident – dopravní nehoda

circumstances – okolnosti

an oncoming car – auto přijíždějící v protisměru

to overtake – předjíždět

a solid line – plná čára

to give way – dát přednost v jízděto speed – jet nepřiměřeně rychle

to respect – respektovat

the red light – červené světlo (na semaforu)

