Udržujte se v „jazykové kondici“

Někdy se stává, že před nás život staví jiné priority či úkoly než lekce angličtiny. Ať už je to nemoc či cokoli jiného, co nám brání jít na lekci. Z pár vynechaných hodin se stane měsíc a nám už je hloupé se do kurzu vrátit. A ve vás se perou pocity trapnosti, že nebudete stíhat a stačit s pocity povinnosti, že ale přeci musíte. Až nakonec zůstanete doma, věnujete se něčemu jinému a raději se nepříjemnému pocitu vyhnete.

Foto: Shutterstock

A tak začíná začátek jednoho konce, který možná zase někdy bude mít svůj druhý začátek. Krátké výpadky jsou povoleny. Ale vy víte, že se chcete vrátit zpátky na trasu, která vás vede k cíli. A když nemůžete jít na lekci, můžete si doma denně opakovat. Byť jen krátkou chvíli. Nemusíte se vysilovat novými věcmi. Až budete mít zase více energie, všechno doženete. A nebo přestoupíte do kurzu, kde dělají to, s čím vy jste skončili v tom předchozím. Stačí se udržovat v kondici. A každý den být spojeni se svým cílem. Na tak dlouhou chvilku, jak se cítíte, aby vaše předchozí investice času a peněz nezůstala jen pouhou frustrující vzpomínkou.

