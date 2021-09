Přesto, že se nechal Elden vyfotit, ale už v dřívějších rozhovorech vyjádřil znepokojení nad tím, že byl vyfocen jako dítě nahý. „Je těžké se nerozčilovat, když víte, kolik peněz se kolem tohoto projektu točilo. Když jdu na baseballový zápas, musím na to pořád myslet: Člověče, každý na tomto zápasu zřejmě viděl tvůj malý dětský penis. A cítím se, že mi byla odebrána část mých lidských práv," vyjádřil se Elden ve starším rozhovoru pro magazín Time.

Podle listu The New York Post za fotku z roku 2016 dostal Elden dvě stě dolarů. Stejnou částku měl dostat Eldenův otec za originální snímek v době jeho pořízení.

Jak upozorňuje CBS, Elden v minulosti souhlasil s přefocením slavného snímku. „Několikrát se nechal vyfotit ve stejné pozici. Jednou v roce 2008, když mu bylo sedmnáct let, a poté v roce 2016. Na obou těchto foceních měl oblečeny šortky," zmiňuje CBS.

Podle žalobců je fotografie z přebalu desky Nevermind dětskou pornografii. „Žalovaní vědomě vyráběli, vlastnili a inzerovali komerční dětskou pornografii a vědomě za to získávali protihodnotu. Navzdory tomu nepodnikli přiměřené kroky k ochraně Spencera a zabránění dalšímu obchodování s jeho snímky," zmiňuje se v žalobě.

Chlapci zachycenému na snímku je nyní již třicet let. Spencer Elden v žalobě tvrdí, že fotka negativně ovlivňuje celý jeho život. „Moje identita a jméno jsou již navždy spojeny s komerčním sexuálním vykořisťováním," prohlásil Elden v žalobě.

