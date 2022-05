Na jedné straně domácí Finové, na druhé finský kouč ve službách Česka. Pikantním soubojem ve vyprodané Nokia Areně v Tampere vyvrcholí základní část mistrovství světa. Oba soupeři půjdou do interesantní bitvy s jistotou čtvrtfinále, ale taky s touhou ovládnout skupinu a jít do klíčových vyřazovacích bojů vítězně naladěni. O náboj je tak postaráno.

Národní tým může skončit nejhůř třetí. Když ale Finy porazí v základní hrací době a Švédsko prohraje s Lotyšskem, skupinu B ovládne. Je ale otázkou, jestli se triumf vůbec vyplatí. Áčková skupina v Helsinkách je totiž pořádně zamotaná a vítězi z Tampere hrozí pro čtvrtfinále Kanada.

„Je to tam hodně zamíchané. Nevím… Musíme ale proti Fiňákům pořádně makat, odevzdat stoprocentní výkon a dobře se naladit na čtvrtfinále, ať chytneme kohokoliv,“ nabádá útočník David Krejčí.

Hokejisté budou chtít potěšit svého trenéra Jalonena, který nastoupí proti své rodné zemi a ještě k tomu doma. Pro Fina bude zápas bezpochyby výjimečný. „Nijak jsem o tom ale nepřemýšlel. Snad nám zase i proti Finsku pomůžou fanoušci. Byť jich domácí budou mít možná trochu víc. Ale čeští fanoušci náš ženou a je skvělé, že tu jsou a podporují nás,“ zůstal klidný Jalonen.

Rozmýšlet bude nad tím, koho dnes postaví do branky. Posledních pět zápasů odchytal Karel Vejmelka, který svůj výkon na turnaji korunoval vychytanou nulou proti USA. Česká jednička možná dostane volno, aby si odpočinula a připravila se na čtvrteční čtvrtfinále, a do brankoviště se postaví Marek Langhamer, který působí v Tampere.

„Nevím, kdo bude chytat, tohle je na trenérech. Ale mně je to úplně jedno, co řeknou trenéři, to budu respektovat. Vybírat si nehodlám,“ mávnul rukou Vejmelka. „Každopádně bude asi vyprodáno, těším se na ten zápas, zase ho budeme chtít vyhrát,“ dodal gólman Arizony.