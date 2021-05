Je odchovancem CSKA Moskva, od roku 2015 ale žije v Trutnově, kde si za místní hokejisty zahrál pět druholigových sezon. V té poslední dokonce dělal kapitána. PAVEL FEDULOV (32). Před ročníkem 2020/2021 se však z pozice hráče přesunul do role asistenta trenéra a před nedávnem byl po odstoupení Trutnova z druhé ligy jmenován generálním manažerem BK Nová Paka.

Poctivý hokejista, trenér a nyní tedy i funkcionář v pátek zasedl k televizi, aby sledoval úvodní duel světového šampionátu v lotyšské Rize. A hned na startu zažil pikantní bitvu. Souboj „svého“ Ruska s Českou republikou, tedy místem svého momentálního bydliště.

Pavle, jak se vám líbil úvodní duel šampionátu a jste s výsledkem spokojen?

Za sebe musím říct, že hokej se mi docela líbil. Upřímně, na úvod šampionátu jsem to čekal horší. S výsledkem jsem samozřejmě spokojen, ale zároveň mě i překvapil. Myslel jsem, že hra Čechů bude vypadat přece jen lépe. Zvlášť poté, co jsem viděl výkony v přípravném turnaji. Velmi příjemně mě překvapil ruský tým. Letos na šampionátu nemáme kvalitnější hráče, ale v tomto utkání jim vše fungovalo. Celkově se hrál pěkný hokej nahoru dolů. Samozřejmě chyby tam na úvod byly, hlavně ta v poslední minutě, ale to přisuzuji tomu začátku.

V Česku už žijete dlouho. Cítíte při vzájemných bitvách velkou rivalitu? Hecujete se třeba s kamarády?

Víte, já na hokej nekoukám ani tak z pozice nějakého velkého fanouška, spíš sleduji kvalitu hry. Na druhou stranu legraci si s kamarády vždycky děláme. Já fandím Rusům, moje okolí Čechům. O zábavu nouze nikdy není.

Výkon Rusů vás tedy potěšil. Jaká vlastně v zemi panovala očekávání před mistrovstvím světa?

Nijak vysoká očekávání nepanovala. Za sebe mohu potvrdit, že ani já žádný velký výsledek neočekávám. Berte to jako můj osobní názor, ale ten náš tým je postaven tak zvláštně. Je tam spousta hráčů z Petrohradu, přitom v sezoně nijak nezářili. Na druhou stranu si nelze všimnou řady mladých hokejistů, kteří se na šampionátu budou chtít ukázat. Pro ně je to určitě velká výzva!

Jistě jste pochytil, že v Česku se od týmu očekává medaile. Přesvědčil vás herně tým trenéra Pešána?

Sice Češi prohráli, ale herně tým nevypadal špatně. Je vidět, že se ještě musí doladit týmová chemie. Ale na to mají trenéři i hráči během šampionátu ještě dost času. Hlavní zápas teprve přijdou. Jsem přesvědčen, že jak český tým, tak i Rusko ve vyřazovacích bojích chybět nebudou, teprve tam se ukáže pravá síla. Během základní skupiny se bude spíš ladit forma.

V čem myslíte, že je největší síla Čechů? Dva ze tří gólů třeba vstřelil v přesilovce.

Přesně tak, přesilovku máte velmi silnou. Navíc si nelze nevšimnout skladby týmu. Kádr zdaleka není starý, je v něm spousta borců v nejlepším hokejovém věku. Obrovskou silou bude trojice Hronek, Vrána, Zadina. Všichni tři jsou z Detroitu rozjetí a hladoví. Týmu se sice v sezoně nedařilo, oni ale patřili k lídrům a teď na to mohou navázat. K tomu výborný gólman, jenž vychytal titul v KHL. Za sebe mohu říct, že máte velkou šanci na medaili.

Rusové bez hymny, zahráli jim Čajkovského



Žádný národní symbol na dresu, žádná vlajka ani hymna. Sborná na šampionátu vystupuje pod oficiálním názvem Ruský olympijský výběr. Důvod? Ruští sportovci jsou takto na dva roky potrestáni za státem organizovaný doping a manipulování s daty z moskevské laboratoře. Místo hymny jim po vítězném utkání zní úryvek z klavírního koncertu Petra Iljiče Čajkovského.

Doba je zvláštní, hraje se bez diváků, alespoň že fanoušci mohou na zahrádky. Kde jste zápas sledoval vy a jaká byla atmosféra?

Jo, to máte pravdu, není to optimální. My jsme s kamarády zápas sledovali v novém hokejovém centru v Trutnově. Sešli jsme se společně, přičemž já s manželkou jsme fandili Rusku. Pochopitelně (usmívá se). Byl to vyrovnaný zápas, ale na konci rozhodla obrovská chyba. Pro české trenéry to jistě bude ponaučení a už se to týmu v dalších duelech nestane.

Česko s Ruskem hrají v jedné skupině. Mohl být dnešní duel potenciálním soubojem o konečné první místo ve skupině?

Teoreticky by tomu tak mohlo být. Ale na začátku turnaje je těžké předvídat, jak na tom který tým bude. Ve skupině jsou například Švédi nebo Švýcaři. Švédi by letos neměli mít nijak silný tým. Švýcaři se naopak v posledních letech zvedají a klidně mohou překvapit.

Po utkání se obvykle hraje hymna vítězného mužstva. Jaký pro vás byl pocit když místo vaší národní písně na počest Rusů zahrála jiná skladba?

Ani mi nemluvte, tohle byl opravdu hodně zvláštní pocit. Je to pro nás těžké. Ani vlastně nevím, co k tomu mám pořádně říct. Já hlavně lituji samotní hráče, ta situace není správná. Oni jdou bojovat za svoji zemi, a když vyhrají, nemohou si ani zazpívat hymnu. Přitom ti kluci za to nemohou. Situace je to zvláštní a snad se to co nejrychleji vrátí do normálu.

Oba páteční soupeři hrají i v sobotu. Jaké očekáváte výsledky v duelech Ruska s Velkou Británií a Česka se Švýcary?

Co se týče Ruska, zde je odpověď samozřejmě jednoznačná. Britové se sice snaží, ale ten rozdíl mezi nimi a světovou špičkou je obrovský. A zítra by to mělo být vidět. Čechy čeká zajímavý duel. Po dnešku se domnívám, že se tým kouče Pešána probudí a bude chtít ukázat silnější stránku. Budu držet palce. Fandím Rusku, ale na druhém místě mám vždycky Česko.