Hokejový národ je znovu na nohou. I když mistrovství světa zvedá ze židlí i „obyčejné“ lidi. Deník oslovil ty, kteří to mají k ledu ve východních Čechách nejblíže. A letos českým barvám dost věří.

Vladimír MartinecZdroj: Deník / Luboš JeníčekVLADIMÍR MARTINEC, trojnásobný mistr světa v roli hráče (celkem 11 medailí) i trenéra, Tesla Pardubice: „Když se podívám na poslední reprezentační akce, tak bychom mohli být někde nahoře. Nechci tipovat přesné umístění, ale pokud na výkony navážeme i na mistrovství světa, tak věřím v postup do semifinále. Uvidíme, jestli se ještě někdo z dalších týmů posílí. Náš mančaft se mi v přípravě líbil, hrál dobře a může myslet na vyšší příčky.“

Otakar JaneckýZdroj: DENÍK/Michal FantaOTAKAR JANECKÝ, kapitán na MS 1993 a 1994, Tesla Pardubice, Jokerit Helsinki, v součtu šest ligových titulů: „Přál bych si, abychom po dlouhé době získali nějakou medaili. Úplně jedno jakou. Kluci to budou mít těžké, ale já věřím, podle toho, co jsem viděl v přípravných zápasech, že by mohli dojít do semifinále. Klíčem bude samozřejmě čtvrtfinálový zápas. Pak už je to skoro jedno. Přeji klukům, co jsem nikdy v reprezentaci nezažil, nastoupit do zápasu, který by mohli prohrát a stejně by získali medaili. Kdyby se mi to někdy poštěstilo, tak nejdu do utkání se zatíženou hlavou, ale naopak uvolněně, protože medaile je už v kapse. Tipuji je na mistry světa.“

Jiří ŠejbaZdroj: ArchivJIŘÍ ŠEJBA, mistr světa z roku 1985, autor zlatého hattricku ve finále, Tesla Pardubice, Buffalo Sabres: „Sledoval jsem přípravné zápasy a herní projev našeho nároďáku je opravdu slušný. Byl jsem příjemně překvapen. Vidím progres. Zlepšili jsme hru pět na pět, zkvalitnili přesilovky. Tým je určitě dobře složený i díky posilám z NHL. Jelikož jsme byli zařazeni do lehčí skupiny, tak ve čtvrtfinále narazíme na těžšího soupeře. Tam bude hodně záležet na tom, na koho naskočíme. Tak by měli kluci tu skupinu nejlépe vyhrát (úsměv). V opačném případě bude těžké vybírat mezi Kanadou, USA nebo Finskem. Každopádně ale národnímu týmu letos dost věřím. Tipuji, že získáme bronz.“

Rovněž i další odborníci oslovení v průzkumu Deníku věří, že hokejisté uspějí na mistrovství světa:

Jaroslav Kudrna.Zdroj: archivJAROSLAV KUDRNA, bývalý výborný extraligový útočník a hráč KHL i reprezentace: „Tipovat a odhadovat výsledek našich si netroufám, protože v přípravě jsem kluky pořádně neviděl, neznám sílu týmu a dopodrobna jsem neprohlížel nominaci. Samozřejmě jsem zaznamenal chválu od různých expertů na projev týmu i na hráče. Spíš řeknu svoje přání, kterým by byl medailový úspěch. Náš hokej by ho potřeboval jako sůl. Bylo by dobré se zase vrátit do popředí, aby nás světový hokej zase bral, protože poslední dobou to bylo všelijaké. Kdyby se povedlo postoupit do semifinále jako před dvěma roky na Slovensku, tak by to bylo pěkné. Máme v týmu hodně mladých dravců, udělali by si jméno i sebevědomí. Přál bych medaili klukům, trenérům i celému národu. Záležet bude, s čím přijedou ostatní mužstva. Komukoliv může nějaký zápas nesednout a sebevědomí jde rázem dolů. Klidně může vyhořet nějaký Top tým, i když bude mít na soupisce známá jména. Ale silná bude určitě Kanada, ta je vlastně vždycky.“

Jiří VašíčekZdroj: archivJIŘÍ VAŠÍČEK, mistr extraligy a její čtyřnásobný medailista, obránce HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: „Mistrovství světa vnímám už několik let tak, že v případě našich hokejistů je to vždy o jednom zápase. Čtvrtfinále pokaždé bývá zlomovým utkáním. Pokud ho Češi přejdou, dostanou se mezi čtyři nejlepší, což bývá považováno za úspěch. Proto pevně věřím, že už během základní skupiny se náš tým bude na tento duel připravovat. Je pravděpodobné, že soupeř pro tento klíčový zápas bude těžký, ačkoliv výhra ve skupině a tím i snazší překážka by byly super. V letošním roce vypadá mužstvo velmi dobře, bylo by opravdu skvělé, kdybychom se vešli mezi nejlepší čtyři celky. Věřím, že by medaile mohla konečně klapnout, ale bude to hlavně o momentální formě v již zmiňovaném klíčovém utkání.“

Jakub Bažant a gólman Roberto Luongo.Zdroj: archiv Jakuba BažantaJAKUB BAŽANT, trenér HC Litomyšl, manažer South Florida Hockey Academy: „Národní tým jsem v přípravě moc pozorně nesledoval. Osobně bych tipoval, že postup do semifinále bude úspěchem. Od týmu pod vedením nového trenéra očekávám aktivní hokej založený na forčekingu a mobilních obráncích, kteří dokáží podpořit útok. Jedinou neznámou je pro mne, jak se bude dařit brankářům. Složení týmu ze zdravé kombinace zkušeností a dravého mládí se mi líbí, otázkou zůstává, jak bude mužstvo reagovat v důležitých momentech a klíčových utkáních. Uvidíme také, co ostatní soupeři, které jsem jsem neměl možnost moc sledovat ani nejsem podrobně seznámen se soupiskami.“

Vladimír VaněkZdroj: HC Kohouti Česká TřebováVLADIMÍR VANĚK, předseda HC Kohouti Česká Třebová: „Z českého reprezentačního týmu mám velmi dobrý dojem, a nejen kvůli výsledkům v přípravě. Trenér Pešán a manažer Nedvěd složili zajímavý kádr plný kvalitních hokejistů. Hodně napoví hned náš první zápas s Ruskem, nicméně věřím, že tento tým má na medaili. Může být i zlatá!“

(zz, tr, pt, to, rh)