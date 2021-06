Deník před čtvrtfinále položil respondentům otázku:

Co byste poradili trenéru Pešánovi před čtvrtfinále s Finy, aby český tým vyhrál?

Jan Kubišta, hrající trenér Nového Bydžova a bývalý Pešánův spoluhráč z Vrchlabí: „S Filipem se znám, ale radit mu nechci. Upřímně naši mě zatím moc nenadchli a druhou skupinu jsem neviděl. Uvidíme, s jakým gólmanem nastoupíme, nicméně předpokládám klasické vyrovnané čtvrtfinále plné soubojů, nedivil bych se, kdyby to skončilo o gól nebo o dva. Určitě pomůže první vstřelená branka. Nelíbí se mi však, když se poté uchýlíte k bránění a jste pasivní. Chce to být aktivní s pukem, když ho držíte, nemůže soupeř skórovat. Je důležité být na kotouči a dostávat se do šancí, ale nesmí vám nikdo ujet. Hlavně nesmíme začít se strachem a být zatažení, toho by Finové rychle využili. Hvězdy si odpočinuly, tak nevidím důvod, proč nehrát od začátku aktivně. Máte nějakou taktiku, ale po třetině to může být jinak, pak už je to na trenérovi, jak na to zareaguje, jak si s tím poradí.“

Petr Vácha, trenér Trutnova: Pokud bych měl trenérovi nároďáku něco radit, pak určitě, aby pořád nemíchal se sestavou a nechal hrát hokejisty, nikoliv jména. To, co se stalo před prvním zápasem proti Rusku, takový zásah do herního systému, to jsem nikdy neviděl. Celý šampionát to dle mého z naší strany poznamenalo. Nechat sedět nejlepší útok z přípravy?! Filip Pešán je ale chytrý člověk, snad ví, co dělá. Pokud mám říct, jak by naši s Finy měli hrát, pak je to myslím jednoduché. Musejí hlavně bruslit a chodit do zakončení. Hrajeme to zatím až moc na krásné góly. Je potřeba se více srážet, blokovat střely a hlavně nekompromisně zakončovat. Opravdu mě štve, jak trenér sestavou neustále míchá. Po posledním utkání navíc řekl, že si hráči výkonem řekli o místo v sestavě. Tak to jsem zvědav, kdo bude proti Finům hrát. Každopádně našim hokejistům jsem věřil se Švédy a budu jim věřit i teď. Proti Švédsku mi vyšel přesný tip 4:2, nyní tipuji vítězství 3:1.“

Pavel Vajsejtl, předseda klubu a asistent trenéra Jičína: „Tak to je jednoduché, stačí nastřílet víc gólů než soupeř (směje se). Takhle na dálku je složité radit, když u toho nejsem. Nevíte, jakou má tým chemii, jestli je dobrá parta. Ale za mě je Filip Pešán mladý ambiciózní kouč, který ví přesně, co dělá. U reprezentace není náhodou, já mu věřím. Myslím si, že bude úspěšný.“

Miloš Grubhoffer, předseda klubu a trenér Poličky: „Před čtvrtfinálovým utkáním jsem optimistou. Zdá se mi, že se mužstvo postupně dalo dohromady, na rozdíl od začátku turnaje, kdy to na mě moc týmově nepůsobilo. V samotném zápase je nutno vycházet z toho, co je nám vlastní, co fungovalo v předchozích zápasech, ať to byla třetí třetina se Švédskem nebo minulý duel se Slováky, nenechat si vnutit styl soupeře. Finsko je pro mě rozhodně přijatelnějším rivalem než důrazný a bojovný celek USA. Techničtější hra Finů by nám měla vyhovovat, jsem přesvědčen, že se proti nim dokážeme prosadit daleko více. Doufám také, že u našich hráčů uvidím opravdovou vůli po úspěchu, což zní jako otřepaná fráze, ale bez toho to nepůjde. Na druhou stranu nečekám, že by se mělo v play off jednat o nějakou přestřelku, může to být o jednom dvou gólech, ale věřím, že to zvládneme. Sílu na to mančaft rozhodně má.“

Zdroj: Deník

NÁZOR EXPERTA



Otakar Janecký, bývalý reprezentant, 10 sezon strávil ve Finsku: „Na každém mistrovství světa mají Fini mladší a nevyzpytatelný tým. Vždy se vyznačovali výborným bruslením a důsledným dodržováním taktických pokynů. Včetně disciplíny. V tom se jim musíme vyrovnat. Otázkou je, co nám finský tým dovolí. Očekávám velmi těžký duel. Navíc čtvrtfinále je psychicky nejnáročnější fáze play off. Věřím ale, že jeho hranici překročíme. Osobně mám jednu výhodu, že se budu radovat v každém případě, protože mám obě země hluboko uložené v srdci…“

Polemika redaktorů Deníku:

Vyřadí čeští hokejisté ve čtvrtfinále Finy?

Jsou na řadě, potvrdí Češi



TOMÁŠ RAIS



Teď jsme na řadě my, hlásí nápis v kabině národního týmu vedle fotografií s předchozími úspěchy českých hokejistů. O další z nich bojuje současná parta v Lotyšsku, kde opět nastává den D. Pokud chce tým hrát o medaili, musí přejít přes Finsko. Češi to zvládnou.



Dalo by se říct, že čtvrtfinále už má za sebou český tým v Rize několikrát. Po dvou prohrách s Ruskem a Švýcarskem už zkrátka musel. Krizové momenty výběr trenéra Pešána zvládl. Ukázal to především v duelu proti Švédsku, který otočil ve třetí třetině. Strach nemusí vyvolávat ani vzpomínky na předchozí důležité bitvy proti Finsku. Logicky se tlačí na povrch čtvrtfinále před jedenácti lety. V Německu se tenkrát českým hokejistům taky tolik herně nedařilo ve skupině, kritika na ně mířila z různých stran. Ve čtvrtfinále Češi vyřadili Finsko na nájezdy a dokráčeli potom pro dosud poslední titul mistrů světa. Zpět do současnosti. Český tým může jít do utkání sebevědomě, ale musí myslet na zodpovědnost hrát týmově, disciplinovaně, s velkým tlakem na branku a nezapomínat na soupeřovy protiútoky.

Do třetice ve vánici zmrznou



ZDENĚK ZAMASTIL



Severní vítr je krutý, zpívá se v jedné české písni. Čeští hokejisté budou odolávat ne severním ale severským vzdušným proudům. Na mistrovství světa 2021 už potřetí. Dvakrát čelili sněhové bouři. A v obou případech v ní dlouho bloudili. Přesněji řečeno plné dvě třetiny. První existenční duel svedli se Švédy, kde mrazivé klima přebil český uragán v podobě čtyř branek. Další zápas, kde šlo o všechno, se národní tým po pás brodil v dánském sněhu. Nepříznivý stav alespoň dorovnal a pak oprášil rodinné stříbro v podobě samostatných nájezdů. Ve čtvrtfinále ale čeká na Čechy nejtěžší soupeř z těch, které se hlásí ke Skandinávii. Finská vánice… Ne snad, že by je Suomi sfouklo, ale k ničemu je nepustí. Celek ze země tisíce jezer tradičně vsadí na defenzivní pojetí, s tím že nedá protivníku prostor na kombinaci. Naopak se vytasí se smrtícími protiútoky. Finové vstřelí úvodní gól, Češi už do třetice obrat na lotyšském šampionátu nepředvedou a zmrznou. Také proto, že Finové hrají velice disciplinovaně a svému soupeři nenabídnou tolik přesilových her, jako Švédové.