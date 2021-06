Na jaře roku 2015 završil Voráček individuálně velmi úspěšnou sezonu. Philadelphia sice skončila daleko za hranicí postupu do play-off NHL, český útočník toho ale pro svůj tým sotva mohl udělat víc. V bodování skončil na pátém místě, od vítěze produktivity Jamieho Benna ho dělilo jen šest bodů.

Seriál DeníkuZdroj: DeníkI proto se od něj čekalo, že na domácím mistrovství světa, které Česká republika hostila po jedenácti letech, bude patřit k hlavním zbraním domácího výběru. Kouč Růžička v něj vložil dvojnásobnou důvěru – pětadvacetiletého Voráčka jmenoval kapitánem.

Přitom na soupisce byli kapitáni z dřívějších turnajů Jiří Novotný, Tomáš Plekanec nebo Jaromír Jágr, v nominaci nechyběli ani další zkušení. Přesto volba padla právě na útočníka s číslem 93.

„Hrát mistrovství světa doma a ještě být kapitánem, to je pocta. Máme ale v týmu hodně lídrů, kluků, kteří byli na hodně mistrovstvích, o to to bude jednodušší,“ prohlásil Voráček před startem s tím, že by doma rád pomohl týmu k medaili.

Ve skupině uhráli Češi patnáct bodů a ze třetího místa proklouzli do play-off. V klíčovém čtvrtfinále Voráček dvěma asistencemi pomohl srazit Finy 5:3.

Sen o cenném kovu byl zase o kousek blíž. Pak ale přišlo kruté vystřízlivění. V nejdůležitější fázi turnaje jako by Růžičkovi svěřenci zapomněli dávat góly. V semifinále padli 0:2 s Kanadou a v boji o bronz podlehli Americe 0:3.

„Nechali jsme na ledě všechno. Mrzí mě, že to nestačilo alespoň na ten bronz,“ litoval kapitán Voráček, který turnaj zakončil s deseti body v deseti utkáních.

Po roční pauze se do reprezentačního výběru pro světový šampionát vrátil. Na turnaji konaném v Paříži a Kolíně nad Rýnem ovšem Češi díru do světa neudělali. Po nevýrazných výkonech ve skupině vypadli ve čtvrtfinále s Ruskem. Opět nedali ani gól.

„Čtvrtfinále jsou zrádná. Zažil jsem mistrovství, kdy jsme hráli dobře a pak ve čtvrtfinále vypadli. Jindy se nehrálo dobře a udělal se nakonec titul,“ dodal kapitán Voráček.

Do třetice všeho dobrého se kladenský rodák v roli lídra národního týmu ukázal opět po roční pauze na jaře 2019. A znovu to bylo v podstatě v domácích kulisách – mistrovství se konalo na Slovensku a Češi hráli v bratislavské skupině, takže se mohli opřít o početné davy fanoušků.

I díky jejich mohutné podpoře tým pod taktovkou kouče Miloše Říhy podával od začátku dobré výkony. Češi ve skupině prohráli jen s Ruskem a nastříleli během sedmi utkání 39 branek – nejvíc ze všech.

Ve čtvrtfinále si Češi vyšlápli na překvapení z Německa a po výhře 5:1 prošli mezi nejlepší čtyřku. Pak se ale opakovala čtyři roky stará historie z Prahy. V semifinále s Kanadou padl Říhův výběr 1:5 a v boji o bronz nestačil na Rusko. Byla to velká bitva, kterou musely rozhodnout až nájezdy. V nich byli Rusové šťastnější.

„Po herní stránce není co vytknout. Měli jsme ale dát víc gólů. Neproměnili jsme spoustu vyložených šancí, i v prodloužení,“ litoval Voráček po prohraném utkání o třetí místo.

Sám šel týmu příkladem – se šestnácti body skončil na děleném druhém místě produktivity, dostal se i do All Star týmu mistrovství.

Zaujal navíc i projevem obrovské oddanosti svému týmu. Ještě během základních skupin si odskočil do porodnice, aby nechyběl u narození svého druhého syna. Ten samý den, po pouhých pár hodinách spánku, nastoupil proti Lotyšsku a při výhře 6:3 dvakrát skóroval a další dvě branky připravil.

Předloni to byly zatím poslední starty Voráčka na světovém šampionátu. Loni bylo MS zrušené, letos se rozhodl jinak. Během náročné sezony, kdy byl odloučen od rodiny, se mu narodila dcera. Proto srdcař, který jinak reprezentoval ochotně a rád, tentokrát před hokejem upřednostnil své nejbližší.