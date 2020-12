Pak vzpomene na událost z Afriky. V deseti letech letěla s rodiči do Súdánu, kde navštěvovala ruskou školu. Do tří měsíců si osvojila ruštinu, domluvila se arabsky i anglicky. Ocitla se na indickém velvyslanectví na soutěži v malování, které se zúčastnilo sto dětí z celého světa. „Dali nám čtvrtku metr na metr, černé uhly, tempery, suchý pastel, olejové barvy. Já tam seděla dvě hodiny a koukala do papíru a vůbec nevěděla, co mám malovat. Najednou jsem vzala olejové barvy, které jsme měla v ruce poprvé v životě, namalovala jsem pyramidy, oázu, palmy, velblouda. Soutěž jsem vyhrála.“

