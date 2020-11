Sympatický borec jezdil dlouhé roky v kategoriích bugin, poté však přešel do auta, takzvané třídy “plechovek”, v té závodí až do dneška. „V buginách jsem jezdil do roku 2006. Hlavním důvodem změny byly moje oči, protože jsem je měl ze závodů zničené. Není to sranda, jezdit v prachu, hlíně, všude létají šutry. Takže přechod do auta byl logickým krokem,” přiznává Fejfar.

Zdroj: Václav Fejfar Racing