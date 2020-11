Hana je člověk, který si ví snad se vším rady, nevzdává se, bojuje, je milá, dobrosrdečná, otevřená, kamarádská.Ani Haně se nevyhýbají, nemoc manžela hodně ovlivnila život rodiny a Hana cítila, že se potřebuje z bolesti, strachu, nejistoty někde vykřičet, vydat. Odnesly to plátna a štětce.

„Potřebovala jsem ventilovat strasti, pocity, do barvy a štětce vložím sílu, zklidnila jsem se, pomáhá mně to. Plno věci přehodnotíte a vidíte, co je důležité,“ vykládá s vehemencí. Zastává názor, že člověk si má užívat každý den naplno.

S malováním začala koketovat v roce 2007, v roce 2014 začala studovat knihy, seznamovat se s technikou. Radila se se sousedem, fotografem. Je samouk, tvořila v garáži, ale rodina se bránila, že jsou barvy cítit po celém domě. Využila nabídky obce a k obrazu svému zútulnila nevyužitou hasičkou zbrojnici. „Jsem naplavenina, v obci žijeme osmnáct let. Utužujeme sousedské vztahy, ale chybí mě, když se tu nic neděje,“ přiznává.

V jejím ateliéru se hojně zastavují nejen místní, ale i cyklisté. „Někomu se práce líbí, jiný řekne, co to je za patlaninu. Každý názor beru, nejsem pravý malíř,“ říká otevřeně nad paletou olejových barev.

Maluje abstrakce, zajímají ji květiny, krajinář z ní ale nikde nebude. Střechy domů jí prý upalují do neznáma a portréty, to byla hrůza. Přitahuje ji vesmír. „Je tam úžasná barevnost, volnost, každý si tu může představit co chce. A mraky, ten pohled mě až dojímá,“ popisuje a z očí se jí přitom kutálí zatoulaná slzička.

„Malinko jsem se naučila míchat barvy, myslím si, že jsem pořád na začátku. Stále o sobě pochybuji,“ hodnotí zpětně svoji tvorbu.Své obrazy vystavovala v Radimi, Libošovicích, Nové Pace, v jičínské knihovně a naposledy v železnickém muzeu.

Nemá žádnou speciální mantru, ale drží se hesla: nedělej druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě.

„Záleží mně na rodině, dětech a na tom, aby se lidi měli rádi a neubližovali si.“