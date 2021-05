Ten během zkráceného podzimu odehrál kompletní počet minut a výraznou měrou se podepsal pod výborné výsledky týmu. „S výsledky samozřejmě spokojeni jsme, ale k čemu nám to je, když se sezona s největší pravděpodobností nedohraje,” je ze slov Odvárka cítit zklamání.

Mladý fotbalista nastartoval svoji kariéru v nedalekých Robousích. „V Robousích jsem se učil hrát fotbal již od šesti let, potkal jsem zde spoustu skvělých kluků, se kterými se vídám dodnes,” vzpomíná Odvárko. Jeho fotbalové kroky poté logicky směřovaly do největšího regionálního celku SK Jičín. „Ve dvanácti letech jsem pak přestoupil do Jičína, kde jsem se přes dorost dostal až do „áčka“, připomíná nadějný borec.

A proč se rozhodl pro přesun do Železnice, která hraje v nejnižší krajské soutěži? „Znal jsem se s místními kluky, byl jsme spolu v kontaktu a tak nějak to vzniklo. Teď se chci hlavně fotbalem bavit. A taky samozřejmě vyhrávat všechny zápasy,” říká Odvárko. Jak už bylo řečeno, v Železnici ho koučuje velezkušený trenér Vladimír Blažej, jenž výsledky místního klubu bezpochyby pozvedl. „Určitě to tu šlo nahoru. Důkladně se připravuje na každý zápas a dává zřetelně najevo, když se nehraje podle jeho představ. Do fotbalu je hodně zapálený, což je vidět při každém zápase. Také má hodně rád disciplínu,” přiznává Odvárko.

Teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Postup! V Železnici po něm touží, proč by také ne. Na domácí zápasy chodí tradičně hodně diváků, navíc pohlednému a kvalitnímu fotbalu by posun výš slušel. „Ano, o postupu se již hovořilo. Věříme, že železnickému fotbalu by to prospělo. A především fanoušci si to zaslouží,” souhlasí Odvárko. Tak snad se to povede, třeba už letos. Záležet bude, jestli se stihne odehrát minimálně polovina sezony. Potom by byl postup reálný.