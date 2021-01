A na co z těchto let nejraději hvězda I. B třídy vzpomíná? „Největší fotbalový zážitek byl, když jsme pro nadcházející mládežnické týmy udrželi dorosteneckou ligu v Pardubicích. Po vyhrané baráži. To mi utkvělo v paměti a už mi to z ní nikdo nevymaže,” odpovídá jasně pětadvacetiletý borec.

Zdroj: archiv Miroslava Richtera