„Vyrůstal jsem v hudební rodině. Oba dědečkové hráli. Jeden byl houslista a druhý hrál na trubku a vyráběl žesťové nástroje. Tatínek byl skvělý klarinetista a maminka velice pěkně zpívala. Takže hudba pro mne byla úplně normální součástí života. Sám jsem se učil nejprve na klavír, později jsem si přibral ostatní nástroje. V šesté třídě jsme s kamarádem Zdeňkem Mazáčkem založili ,bigbítovou skupinu‘. Tady jsem se pokoušel o první texty.

Asi si umíte představit, co to bylo za veršovánky. Na gymnáziu jsme se stejným Zdeňkem založili skupinu Horalé a hráli country. Pro Horaly jsem psal takové ty texty o vlacích, cestách a tulácích. A o cestách vlastně píšu stále. Jenom už jsou to cesty, co mívají mnoho křižovatek. Po absolvování Pedagogické fakulty v Hradci Králové jsem hrál na klarinet v náchodském dechovém orchestru, kde jsem také klarinet vystřídal s fagotem. S tímto nástrojem jsem pak přestoupil do Komorního orchestru Slávy Vorlové, který vedl skvělý muzikant, sochař, skladatel a hlavně úžasný člověk – Jindřich Roubíček.

Hrál jsem tam 35 let. Mezitím jsem působil také ve folklorním souboru Hadař a v Náchodském dechovém triu. Na gymnáziu jsem založil a 20 let vedl studentský soubor Skřivánci, který se v současné době jmenuje Musica Viva. Před patnácti lety jsem začal hrát, tentokrát na kontrabas, v šansonovém seskupení 6NaChodníku, kde působím dodnes. Ochutnal jsem takřka od všech žánrů a mohu jen potvrdit slova, která prý pronesl Antonín Dvořák: ,Hudba je dvojí. Dobrá, nebo špatná.‘ A je to veliká pravda.“

Milan Poutník začal po vzniku „NáChodníků“ psát také texty šansonové, často velmi epické, místy lyrické, které publikum bez rozdílu vřele přijímá. A proč právě šanson? „Zamiloval jsem se do šansonu. A to proto, že jsou to písně o něčem. Jsou to písně nepodbízivé, jsou to písně o lidech.

Jestli mám vzory? Uznávám některé textaře a textařky, ale snažím se psát jinak, nekopírovat. Nechci, abych psal jako Kopta nebo Horáček. Chci psát jako Poutník. Koho obdivuji? Pan Jiřího Suchého. Je to formát i v současnosti.“ A dodává: „Píšu texty pro 6NaChodníku. Vydal jsem texty a verše ve dvou sbírkách – Ještě jsou rána cítit létem a Ahasver. Někteří posluchači nebo čtenáři se diví, jak mohu psát v ženském rodě. Píšu pro zpěvačku, tak to v ženském rodě být musí. A jak se dokážu vcítit do ženské duše? Učím 41 let a většinou jsem byl a jsem v kabinetech mezi ženami. Stačí poslouchat a dát to do veršů.“

Milan Poutník ovládá hru na většinu dechových a strunných nástrojů, ale jeho nejbližšími partnery jsou mistrovský fagot Vendelín a jím vlastnoručně zrestaurovaná basa Amálka. Své znalosti předává studentům na Jiráskově gymnáziu v Náchodě. K tomu, co považuje za svůj nevětší úspěch jako učitel, říká:

„Už jen to, že jsem dostal nabídku v této škole učit. Je to skvělá škola a jsou tam lidé, kterých si vážím. Jsem rád, že se mi povedlo pozdvihnout hudební výchovu mezi maturitní předměty a studenti mají o hudbu zájem.“ Současná zdravotní situace ovšem (nejen) hudebníkům nepřeje, což potvrzuje i Milan Poutník: „Muzika nám všem chybí. Nezkoušíme a nekoncertujeme, vyučuji přes počítač. Vím. Je to nutné, ale chybíme si jak v kapele, tak ve škole. Ale bude líp.“

Také my věříme, že bude líp, a proto panu Milanu Poutníkovi přejeme, aby se již brzy mohl setkat se svými studenty a posluchači.

Autor: Richard Švanda