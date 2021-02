O mnoho let později jsem se začal o fotografování opět více zajímat a když se mi dostala do rukou první digitální zrcadlovka Nikon, byla z toho láska na celý život. Jako první jsem si pořídil poměrně začátečnický model, se kterým se mi povedlo nafotit spoustu snímků, ze kterých mám stále radost. Motivovalo mě to učit se novým věcem, stále se zlepšovat a dosahovat s ním co nejlepších výsledků. Dokonce jsem si troufl a podařilo se mi s ní nafotit kamarádovu svatbu.

Jan Pacák, muž, kterého už v mládí bavilo focení. V současné době tráví svůj volný čas především v Lužanech u Jičína, kde při svých fototoulkách pořizuje snímky.Zdroj: archiv Jana Pacáka