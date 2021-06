Moc zkušenějších hráčů po extraligových palubovkách v právě uplynulé házenkářské sezoně neběhalo. Jičínský Ondřej Šulc svoje kvality potvrzoval i v letošním “zvláštním” ročníku, ačkoliv se mu znovu nevyhýbala častá zranění.

Konec házenkáře Šulce? Nejspíš ano, ale nikdy neříkej nikdy! | Foto: HBC Ronal Jičín

I tak patřil v týmu k nejlepším a předával mladším spoluhráčům svoje dlouholeté zkušenosti, které nasbíral během bohaté kariéry. Teď to však vypadá, že právě uplynulá sezona byla pro sedmatřicetiletého matadora poslední. „Říká se nikdy neříkej nikdy, ale teď už to tak vypadá. V tuto chvíli bych to nechal na tom, že to byla moje poslední sezona,” řekl Šulc.