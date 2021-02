Kromě technických problémů Engela trápil i dakarský i itinerář, protože se jezdilo v maximálních rychlostech, což je především pro motorkáře velmi nebezpečné. „Čekal jsem, že budou tratě mnohem techničtější, což pořadatelé slibovali, ale bohužel se to nenaplnilo. Takže první polovina byla hodně o maximální rychlosti. Já tam hodně ztrácel, naštěstí se to poté změnilo a už to bylo dobré. Bylo to však zase extrémní závod,” vzpomíná Engel.

Milan Engel o Dakaru: Leden si bez něj neumím představit.Zdroj: Moto Racing Group