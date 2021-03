S odehráním zbytku letošní sezony, to už však Ulvr nevidí příliš pozitivně. „Letošní sezona je za mě pasé. Nejvíce lituji týmy, které měly sezonu dobře rozjetou a měly zájem postoupit. Dle mého k žádným postupům a sestupům nedojde. Bohužel v tuto chvíli nevěřím ani tomu, že se začne hrát na podzim, je to smutné,” dodává Ulvr. Amatérský fotbal se zastavil na začátku října, od té doby se soutěžní utkání nehrálo. Malou výjimkou byla část prosince, kdy některé týmy stihly odehrát přátelské zápasy. Jenže už teď je jasné, že se nezačne ani v březnu. Pro veškerý amatérský sport je to opravdu velká rána… (pvh)

Jakub Ulvr: Fotbal chybí, pauza už je opravdu hodně dlouhá.Zdroj: Petr Reichl