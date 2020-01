Pro rodinu Hlavových je fitness koníčkem, který se snaží posílat dál

S otcem se shodují, že nikdy není pozdě na to začít cvičit. „Nezáleží na tom, kolik vám je nebo jak vypadáte. Důležité je se odhodlat a poprvé vejít do dveří,“ vzkazují. Do fitka v těchto dnech míří i množství začátečníků, kteří si dali novoroční předsevzetí. Ani ti se nemusí bát, že by na svůj boj zůstali sami. Stačí se jen zeptat. „Chlapi chtějí většinou nabrat svaly, dámy zase nějaké to kilo shodit. Vybavení na to v Jičíně máme ideální. Navíc prostory právě rozšiřujeme, takže možnosti cvičení budou zase o něco rozmanitější,“ říká Jirka o fitku, ve kterém si před lety zacvičil i Orlando Bloom.