Za své letos vzalo i tradiční hasičské Mikulášské klání, které má Jan Klimeš na starost. Jak náročné je připravit takovou akci, říká: „Ano, Mikulášské klání mám už pár let na starosti. Ale je nutné říct, že na to nejsem zdaleka sám. Většina chlapů z SDH pomáhá jak se zajištěním, tak samotným průběhem soutěže. Také nám pomáhají naše drahé polovičky a většina z nich je i našimi členkami. Takže vlastně uspořádání této soutěže není až tak náročné, protože každý už za těch 23 let, co tato soutěž existuje, ví, co je třeba a co má dělat. Letos jsme bohužel Mikulášské klání také nemohli uspořádat z důvodů korony a tak doufáme, že v příštím roce bude vše, jak má být a bude moc proběhnout 24. ročník oblíbené soutěže na kterou jezdí kolem 60 družstev mladých hasičů.“ My Janu Klimešovi, kolektivu mladých hasičů a celému sboru přejeme v jejich práci hodně elánu a úspěchů.



(autor: Richard Švanda)

Zdroj: Archiv Jana Klimeše