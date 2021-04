Po pěti krásných letech strávených v nejslabší kategorii, která jezdí seriál mistrovství Evropy, by se měl v letošním roce Novotný představit v silnější kubatuře Buggy 1600. „Je to pravda, pokud to situace dovolí, tak letos budeme startovat v silnější třídě,” říká. Největší podporu má od své rodiny, která s ním brázdí závody po celé Evropě. On sám je za to šťastný. „Rodina je nejlepší tým, nikoho jiného k závodění nepotřebuju,” je přesvědčen Novotný, jenž v Junior Buggy závodil v týmu Alfa Racing.

Změna! Talent Jakub Novotný jde výš: Snad se bude závodit.Zdroj: archiv jezdce