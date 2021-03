Ve svých dobrotách Tomáš promítá radost z vaření, za kterou vděčí v první řadě mamince, se kterou jako malý obaloval řízky. Výrazně ho ale ovlivnila novopacká hotelovka, která jak sám říká, mu pomohla především v rozletu.



„Do školy můžete buď jen chodit, nebo ji prožít. Já jsem věděl, co chci a měl jsem zájem o každou školní akci. Chtěl jsem být všude. Jičínský Food festival, packý Slunovrat, rauty, soutěže, gastro výstavy, kurzy, dokonce i zahraniční stáže. Ze všeho jsem se snažil vzít si nějakou zkušenost, jakoukoli. Nejlepší praxí pro mě byla závodní vývařovna – noční můra studentů hotelnictví. Jako kuchař musíte zvládnout uvařit i pro 400 lidí a jet v kvalitě. I v takovém množství to musí nejen dobře chutnat, ale taky to musí skvěle vypadat, protože dnes se razí trend jíst očima. A to je umění,“ říká mladý kuchař, který si kromě běžných provozů vyzkoušel, jaké to je „kopnout do vrtule“ v závodce i v Café Imperial.



Věřím, že Tomášův elán, dobrosrdečná povaha a životní pokora mu pomůže v profesním rozvoji a my se dočkáme nejen dalších skvělých kuchařek, ale také dalších podniků, kde stojí za to povečeřet.



(autorka: Romana Brendlová)

Nadějný kuchař, absolvent Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace, Tomáš Tobolka vydal svoji první kuchařku - Kuchařská všehochuť.Zdroj: archiv T. Tobolky