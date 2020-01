Břetislav Kužel: Jičínský malíř s kouzelným baťůžkem

Po vojně dokončil maturitu na průmyslové škole. Nejprve dělal v Agrostroji soustružníka a později se přesunul do kanceláře, kde kreslil technické výpočty. „Byl jsem určený jako kronikář a dělal jsem i nástěnku. Náš šéf nám ale žádnou společnou akci nepovolil, takže jsem si všechno musel vymyslet a místo fotek jsem kreslil. Komisi se naše nástěnka vždycky líbila,“ směje se. „Ani slovo nebyla pravda a to jsem vydržel až do roku 1989.“ Jestli se kronika někde zachovala bohužel netuší.