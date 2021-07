Znovu po pěti letech. The Beatles Veteran Club roztančili park před letním kinem

/FOTO/ Yesterday, Let It Be nebo Hey Jude. Texty legendární kapely The Beatles, ač v angličtině, dnes znají lidé napříč věkovým spektrem po celém světě. V pátek se o tom mohli přesvědčit i Jičíňané - Biograf Český ráj si pro ně připravil netradiční večírek na oslavu jedné z nejlepších hudebních skupin všech dob.

Večírek na oslavu legendárních The Beatles přitáhl do parku na letní kino lidi všech generací. | Foto: Deník/Kateřina Chládková

V podvečer v Zámeckém parku vystoupila revival skupina The Beatles Veteran Club. Ač už ve letech, členové neztrácejí energii a elán, který je beatlesákům vlastní. "V Jičíně jsme hráli naposledy před pěti lety a vždycky se sem těšíme," vítal diváky frontman kapely "Paul McCartney" Pavel Šejn. Zahráli ty nejznámější vypalováky i pomalejší hitovky, ke konci koncertu už se v parku dokonce tančilo. Po setmění pak letní kino promítlo předloňský snímek Yesterday. Film pojednává o jednom hudebníkovi, který se po globálním výpadku proudu a srážce s autobusem probudí do světa, ve kterém The Beatles nikdy neexistovali. Jen on si jejich písničky pamatuje. Podle návštěvnosti a šťastných výrazů pátečních diváků lze soudit, že jsou rádi, že je film pouze fikce.