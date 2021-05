Počínaje pondělím 17. května dostaly zelenou kulturní akce pořádané pod širým nebem. Na koncerty nebo divadla čekali kulturní nadšenci už od loňského podzimu, někteří dokonce ještě déle. Už nyní je ale jasné, že znovurozjetí kultury bude pro organizátory skutečný oříšek. “Musíme za pár dní stihnout práci, na kterou máme normálně několik týdnů,” říká Pavla Kafková z Městského kulturního střediska v Nové Pace, kde se už ve středu uskuteční první koncert v okolí. V novopackých Jírových sadech vystoupí skupina 4 Tenoři.

4 Tenoři. | Foto: FB 4 Tenoři

Původně to měl být Tříkrálový koncert. “Museli jsme akci přesunout. Za normálních okolností by byl zájem obrovský a vyprodali bychom sál. Ale nyní jsme asi na třetině,” vypráví Pavla Kafková. O možnosti pořádat kulturní akce do sedmi set sedících diváků rozhodla vláda až minulý týden. Za tak krátkou dobu organizátoři téměř nestihli událost zpropagovat. Narážejí ale také na neochotu lidí podrobit se opatřením.