Již tradičně přišlo hodně hostů, kterých bylo nejméně tolik, kolik přišlo členů místní pobočky. Ikonou mezi hosty byla pravidelná účastnice packých výročních schůzí předsedkyně KPV Naďa Kavalírová.

Jako obvykle nechyběli exsenátor a starosta Jičína Jiří Liška, starosta Nové Paky Rudolf Cogan a jeho místostarosta Josef Hendrych, starostka Staré Paky Věra Hlostová a bývalý starosta Nové Paky Petr Kuřík. Výroční schůzi navštívil rovněž Leoš Žídek z Ostravy, který pro KPV zpracovává pravidelné týdenní aktuality. Do Nové Paky přijelo i hodně zástupců dalších poboček Konfederace z celého Královéhradeckého kraje i mimo něj. Předsedající Blanka Čílová přivítala i několik ředitelů a učitelů škol, kam chodí někteří členové packé pobočky KPV pobesedovat si se žáky. Některým těmto pedagogům, ale i jiným hostům, předali zástupci packé pobočky publikaci od Veroniky Halamové (Kuříkové): Člověk, jednání, společnost.

„Život patří silným a statečným, a já dodávám - ještě věrným. Nemáme to a nebudeme to mít lehké," zahájila předsedkyně packé pobočky KPV Blanka Čílová sobotní setkání a pokračovala: „Vzhledem k tomu, že naše Naďa byla opět zvolena předsedkyní KPV, tak jsme pro ni připravili překvapení v podobě vystoupení žáků Základní umělecké školy." Pod vedením Ludmily Kuříkové hudební a taneční soubor školy v krásných novopackých krojích svým rozsáhlým vystoupením vzpomněl písničkami a tancem na historii Nové Paky, mezi jinými na ševce a tkalce, kteří byli velice úzce spjati s dřívějším městem..

Zástupci packé pobočky Miloš Rataj a Václav Mach předali, podobně i jako Jiří Liška, doktorce Kavalírové kytice, jako dík za její obsáhlou činnost při jejím opětovném zvolení předsedkyní této organizace.

Ve zprávě o činnosti za loňský rok Václav Mach zhodnotil obsáhlou činnost packé pobočky KPV. Mimo jiné, byly to pravidelné schůze jednou za měsíc ve skautské klubovně, návštěvy mezinárodního festivalu Mene Tekel a zájezdy členů na různé pietní vzpomínky. V plánu činnosti na letošní rok připomněl Miloš Rataj připravovanou květnovou návštěvu pražského Žofína a jáchymovského lágru. Plán rovněž obsahuje besedy členů konfederace ve školách, kde převážně se žáky devátých tříd budou besedovat, podobně i jako každým rokem, o neblahých totalitních letech. O svých besedách ve školách se zmínila svým diskusním vystoupení, pravděpodobně rekordmanka v této činnosti paní Hana Truncová.

Každoroční setkání bývalých politických vězňů a jejich hostů má poněkud odlišný scénář proti jednání běžných výročních schůzí jiných organizací. Zde patří mezi hlavní program zdravice jednotlivých hostů, které dokáží nalévat optimismus do dalšího života všem zúčastněným. Takže k účastníkům setkání promluvili mimo jiných zástupci poboček z Hradce Králové, Pardubic, Semil, Rychnova nad Kněžnou, ale také zástupce PTP z Jičína.

Jako každoročně se rovněž zúčastnil jeden z velkých propagátorů každoročních Festivalů Mene Tekel, což je mezinárodní projekt proti totalitě, zlu a násilí, tajemník MÚ v Hořicích Michal Kuchta. V diskusi promluvil o letošním již VIII. projektu tohoto festivalu. Michalu Kuchtovi rovněž Blanka Čílová poděkovala za jeho práci, nejen pro packou pobočku, ale pro celou Konfederaci.

„Mám vás v hluboké úctě a velice si vážím pozvání mezi vás. Chcete-li ty vaše krásné ideje nést dále, tak to musíte dělat hlavně vy, těžko vám v tom někdo pomůže," řekl v úvodu svého krátkého proslovu novopacký starosta Rudolf Cogan.

Člen etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Jiří Liška poděkoval za dlouholetou podporu, která se mu dostávala od KPV v době, kdy zastával funkci senátora. „Nyní jako člen etické komise se takto setkávám s materiály lidí, kteří v minulém režimu bojovali proti komunismu a nebáli se tak riskovat osudy své i své rodiny. Radostné pocity ve mně budí okolnost, že jsem některé z nich osobně znal, jako například Pačáky Vráťu Čílu či pana Radímského," uzavřel svůj vstup Jiří Liška.

Samozřejmě, že vrcholem řečnických vstupů na shromáždění, tak jak je na těchto výročních schůzích obvyklé, byl proslov předsedkyně KPV Nadi Kavalírové. Je nutno smeknout před léty a entuziasmem této ženy. Bez papíru, se značnými emocemi, podělila se se svými myšlenkami a svými pocity s přítomnými: „Jsem mezi vámi velice ráda, těším se na vás. Než jsem dnes přijela, tak mně prošla hlavou všechna setkání. Bohužel ubýváme, ale to je normální běh života. Snahu, abychom si odnesli za naše konání palmu vítězství, že to všechno mělo smysl, nám mnozí nabourávají. Ale proti ním stojí stále obrovská síla, a to je naše mládež, která se ukázala, že se nedá koupit. Před chvíli jsme ji zde viděli vystupovat. V tomto okamžiku jsem si zde znovu uvědomila, že to je Novopacko, kde je hodně věrných plné síly, kteří mně pomáhají. Měli bychom v duševní, ale i v tělesné svěžesti co nejdéle vydržet, abychom mohli předávat štafetu pravdy právě těm mladým."

Výroční schůze novopacké pobočky KPV byla zakončena již tradičně českou a muklovskou hymnou, jejíž některá slova zněla přítomným ještě dlouho v uších a mrazila v duši: „Není vhodné mít svůj vlastní názor, jsou s ním potíže, tím pádem mne státní prokurátor šoupnul za mříže." Míla Pour