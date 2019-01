Nová Paka – Gymnázium žije v těchto dnech horečnými přípravami na veřejné vystoupení, které se uskuteční v první prosincové dekádě v městském kulturním středisku.

Z muzikálu Novopačáků Robin Hood. | Foto: DENÍK/Archiv

Co zde diváky čeká, to jsme vyzvídali u ředitele školy Pavla Matějovského.



Pane řediteli, prý nacvičujete se studenty muzikál. Co vás k této myšlence přivedlo?

Muzikály mám rád, sám jsem jich navštívil snad přes dvacet. S myšlenkou nacvičit a sehrát se studenty školní muzikál jsem koketoval několik let. Zcela náhodou se ke mně dostala nabídka hudebního a textového materiálu včetně autorských práv k muzikálu Král zbojníků. Autorem je Daniel Klán. Pojal jsem to jako výzvu a šli jsme do toho. Vykonávám roli jakéhosi producenta a manažera, oslovuji partnery, sponzory, zajišťuji techniku a koordinuji zkoušky. Hudební režie se ujaly dvě kolegyně hudebnice.



Přispěl k myšlence secvičit muzikál i fakt, že vaše dcera je úspěšnou zpěvačkou?

Když jsem poprvé přišel s myšlenkou školního muzikálu, dcera možná nebyla na světě. S tím to tedy prioritně nesouvisí, i když zpívá jednu z hlavních rolí.



O čem dílo pojednává?

Jedná se o klasický příběh zbojníka Roobina Hooda, který bohatým bral a chudým dával. Zpívá a hraje se o lásce a nenávisti, přátelství a zradě. Muzikál má své kladné i záporné hrdiny. Je protkán nádhernou hudbou, která se divákům ihned dostane pod kůži. Sólisté i sbory zpívají naživo do hudebních podkladů, nepůjde tedy o žádné playbacky připravené ve studiu. Budeme mít profesionální ozvučení, zajímavě jsme vyřešili světelnou projekci scény a kulis.



Kolik vystupuje v muzikálu účinkujících a byla o role mela? Kdo rozhodoval o jejich obsazení?

V muzikálu účinkuje více než 50 herců, zpěváků a tanečníků z řad našich žáků. Jsou mezi nimi i čtyři učitelé. Ve škole máme plno talentovaných dětí. Problém nastal s obsazením dvou klíčových „mužských" rolí. Roli Gisberna jsme trefili na první pokus, avšak s Robinem Hoodem to nebylo jednoduché. Part je složitý a místy postavený do vysokých poloh. Zpěváci se musí vypořádat i s vícehlasy, a to každý nezvládne. Naše hudebnice vyzkoušely celou řadu potenciálních Robinů Hoodů. Nakonec vybraly a jejich výběr se ukazuje jako šťastný. Ostatní role byly přiděleny přednostně členům pěveckého sboru při gymnáziu, taneční choreografie připravily a prezentují naše peďačky.



Důležitá je i otázka financování, kdo vám pomohl uhradit kostýmy, pronájem divadla atd.

V našem okolí žije spousta ochotných a obětavých lidí. S některými kostýmy pomohly maminky účinkujících, další kostýmy a většinu ostatních potřebných rekvizit a služeb jsme zajistili skrze sponzory. Pronájem v divadle neplatíme žádný, zkoušíme zde zdarma. S MKS i Městským úřadem Nová Paka máme dlouhodobě nadstandardní vztahy a vzájemně si vycházíme vstříc. Toho si velice vážíme.



Jak dlouho jste kus nacvičovali a jak k němu přistupují studenti?

Většina účinkujících se s muzikálovým partem seznamovala již v průběhu minulého školního roku. Intenzivně jsme začali zkoušet až od tohoto září. Měli jsme již bezpočet dělených i hromadných zkoušek a další nás ještě čekají. Vzhledem k variabilitě školního rozvrhu účinkujících jsme zkoušeli i o podzimních prázdninách, obětovali jsme i státní svátek. Studenti jsou zodpovědní, zapálení, muzikálem žijí. Stejně tak k tomu přistupují i čtyři kolegyně účinkující. Největší tíhu však na svých bedrech mají naše dvě pracovité a trpělivé hudebnice, které se studenty napilovaly sólové party, dueta i sbory.



Kdy budete mít premiéru?

Muzikál sehrajeme ve dvou dopoledních představeních pro žáky naší školy i obou místních základek ve středu 10.prosince. Ten samý den od 19 hodin zhlédne muzikál i novopacká veřejnost. Tímto vás všechny srdečně zveme.