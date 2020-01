Už jen do neděle bude otevřená výstava betlémů v kostele sv. Ignáce.

Zajděte se podívat do nejstaršího jičínského kostela na výstavu betlémů. | Foto: Deník / Radka Tobolková

Nejstarší jičínský svatostánek je navíc veřejnosti přístupný jen omezeně, proto této příležitosti neváhejte využít. V pátek je otevřeno od 15 do 17 hodin, v sobotu od 16 do 18 hodin a nakonec v neděli na výstavu můžete zavítat od 14 do 15.45 hodin.