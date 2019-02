Jičín – Ve městě se ve dnech 25. a 26. října koná již 21. mezinárodní festival kouzel a iluzí „ Skleněný magik 2013".

Tento festival se po dvaceti letech „přestěhoval" ze Železného Brodu do pohádkového města. Víkend s kouzelníky přináší mnoho zajímavých akcí pro malé i velké diváky a díky podpoře města a významných partnerů z Jičínska jsou dostupné pro všechny. Na pátek a sobotu jsou připraveny celkem čtyři veřejnosti přístupné soutěžní představení, která budou probíhat v Masarykově divadle, a další doprovodné akce po celém Jičíně. Festival organizuje Vladimír Gernat, kterému jsme položili několik otázek.



V Jičíně se poprvé uskuteční Skleněný magik, v jakých věkových kategoriích se bude soutěžit?

Budou zde čtyři základní kategorie. Jevištní magie, mikromagie, junioři do 12 let a junioři 13 až 18 let. Nejširší kategorií je jevištní, která v sobě sdružuje kategorie manipulace, všeobecná magie, velké iluze, orientální magie a mluvená kontaktní magie. Mimo to budou uděleny zvláštní ceny miss a král magie, cena starosty Města Jičína.



Můžete nám, laikům, vysvětlit, co přesně znamená výraz mikromagie?

Mikromagie je nejevištní kouzelnické vystoupení pro menší společnost, zpravidla pro diváky u stolu a v jejich bezprostřední blízkosti, umožňující přímý kontakt diváka a kouzelníka. Divák může prakticky z několika centimetrové vzdálenosti sledovat tajemství tohoto umění, ale zpravidla odchází pouze okouzlen bez touženého odhalení. Jako nejčastější rekvizita slouží karty, mince či cokoliv, co mají zrovna diváci u sebe. Pro lepší zážitek bude v Jičíně na mikromagickém představení vše přenášeno na velké plátno.



Víme o vás, že jste pořadatelem festivalu, ale také kouzelníkem. Kdy jste začal s magií vy a na co se specializujete?

Kouzlení se věnuji od šesti let, kdy jsem se to začal učit od svého otce. Moje první vystoupení bylo v roce 1982 v původní Kovačské hospodě na oslavě MDŽ. Jako pódium tenkrát posloužil stůl místních štamgastů. Při svých vystoupeních, kterých bohužel díky nedostatku času je stále méně, se zaměřuji na jevištní a kontaktní magii, kdy se snažím co nejvíce do kouzel zapojit diváky.



Magii se věnuje také váš otec, zaučujete i svoje dcery?

Ano, mám dvě dcery. Starší, devítiletá, je spíše sportovně a tanečně založená. Mladší, šestiletá, je, jak už to bývá, živější a řekl bych i komediálně založená. Právě komediantství je velmi důležité, pokud chcete jakkoliv bavit diváky. Myslím, že ať jde o kouzla či jiný koníček, není dobré do toho děti nutit. Holky mají svůj šuplík, kde mají asi deset kouzelnických rekvizit od našich kamarádů. Musím přiznat, že mám radost, když přijdu do pokojíčku a starší dcera učí mladší kouzlit a společně mi pak předvádějí své vystoupení. V každém případě tomu nechávám volný průběh, protože tento koníček je možné provozovat v každém věku.



Co musí mág zvládat nejlépe a kolik hodin denně trénujete?

Mág, podobně jako herec, musí zvládat několik profesí a navíc musí ještě umět čarovat. S vystoupením je spojena choreografie, mluvené slovo, hudba, kostýmy, výroba rekvizit a spousta další věcí, které se musí spojit v něco, co bude diváky bavit. Cvičit se musí denně, když se učíte nový trik, který musíte před jeho veřejnou prezentací dokonale zvládnout. Další procvičování závisí na náročnosti jednotlivých kouzel. Tedy v tomto se to příliš neliší od jiných koníčků. Pokud chcete být dobrý, musíte tomu věnovat patřičný čas.



Kde se může kouzelník vzdělávat a učit nové triky?

V ČR funguje několik kouzelnických klubů a kroužků, kde je možné, po složení slibu mlčenlivosti, se začít učit. Všechny sdružuje ČMS – Český magický svaz, který všem novým zájemcům sdělí kde a jak je možné se přihlásit. Jsem rád, že o toto umění u nás vzrůstá zájem, a to zejména u dětí, které i Skleněný magik v Jičíně chce podporovat. V současné době je prezidentem ČMS kouzelník a ilusionista Pavel Kožíšek, který pochází z Hořic a stejně jako já, začínal s magií u mého otce.



Prozraďte nám, jaká je vaše nejoblíbenější ukázka?

Je to jeden z nejstarších triků – spojování Čínských kruhů, který diváci znají například i z filmu Obecná škola. Při předvádění jsem někdy i já sám překvapen, co všechno je možné.



Stalo se vám někdy, že jste kouzlo při vystoupení úplně zpackal?

Kouzlo se nedá zpackat, to se buď povede nebo nepovede. Pokud se nepovede, tak kouzelník musí trik dokončit tak, aby divák nic nepoznal. A to je jedna z mnoha věcí, které musí kouzelník zvládnou. Ano, určitě se to stalo. Pamatuji se, že při vystoupení a předvádění jiného kouzla mi na jevišti z nějaké krabice vylezl králík. V ten okamžik jsem měl velkou radost, jak se divákům líbí to, co předvádím, ale netušil jsem, že to, čemu se smějí a tleskají, je ten králík, nikoliv já. Při zjištění, co se stalo, začne v hlavě probíhat spousta věcí. Musíte zareagovat v podstatě okamžitě, aby jste zachránil to, co se nepovedlo. Králíka jsem vrátil zpět do krabice, kterou pak divák prohlédl, a králík zmizel.



A to je základ vztahu mezi divákem a kouzelníkem – divák v podstatě chce, aby měl nad čím přemýšlet, a po prozrazení triku v podstatě netouží. Nejlépe to vystihuje tento citát: „Svět chce být klamán, neboli svět byl, je a bude klamán."