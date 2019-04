Páteční odpoledne a večer patřil na jičínském zimním stadionu zejména dívkám, slečnám a ženám. Pod názvem Dívčí jízda se tu konal trojkoncert Olgy Lounové, Barbory Polákové a Ewy Farné. Už s předstihem proudily do areálu stovky natěšených fanoušků, nicméně organizátoři měli vše dobře zvládnuté, takže fronta u vstupu rychle postupovala. Z velké části dámské publikum, široké věkové skladby, se na koncert sjelo ze širokého okolí. Mnoho Jičíňáků, ale také kamarádky z Lužan, kolegyně z Nové Paky, nebo maminka s desetiletou dcerkou z Vrchlabí - zkrátka pestrá skladba. Několik mužů se také našlo. „ Dělám tu doprovod manželce. Lístky jsem od ní dostal k Vánocům já, aby to prý nevypadalo tak blbě," sdělil s úsměvem jeden z nich.

Všechny tři zpěvačky předvedly opravdovou show. Respekt si určitě zaslouží Olga Lounová, která celý program zahájila a následně se neuvěřitelné dvě hodiny fotila s fanoušky a podepisovala jim zakoupená CD. Zazněly všechny hity, na které fanoušci čekali. Všichni si dali Lásku v housce, byli na chvíli Optimistou, nikdo se nechtěl tvářit Nafrněně, každý se zeptal Měls mě vůbec rád, potvrdili jsme si že Boží mlejny melou a v průběhu večera několikrát rozvlnili své Boky jako skříň.

Olga Lounová si našla chvíli i pro krátký rozhovor.



Co Vás napadne jako první, když slyšíte o městě Jičín?

Tak samozřejmě Rumcajs, tu knížku jsem jako dítě několikrát četla.



Jičín je znám jako město pohádky, jaká je ta Vaše oblíbená?

V dětství jsem měla ráda Šmouly a Rychlou rotu s Chipem a Dalem, teď se ráda podívám třeba na Červenou Karkulku nebo Křemílka s Vochomůrkou.



Dnešní koncert má název Dámská jízda, jak si ideální dámskou jízdu představujete Vy?

Pořádný relax ve spa centru nebo naopak jet se bavit na dobrý fesťák.



Dnes tu vystoupí celkem tři zpěvačky, jaký trojkoncert s výhradně ženským zastoupením byste ráda zažila vy?

Beyoncé, Pink a Lady Gaga to by byla přesně kombinace pro mě.

Za necelých 24 hodin už se zimní stadion plnil znovu. Tentokrát se fanoušci těšili na skupinu Slza, Pavla Calltu a Mandrage. Pro Slzu i Pavla Calltu se jednalo o první vystoupení v Jičíně a atmosféru při své premiéře si nanejvýš pochvalovali. Ani v sobotu nebyli fanoušci ochuzeni o možnost ulovit autogram. Tentokrát se se všemi ochotně fotil právě Pavel Callta. Celý víkendový program zakončila svojí show kapela Mandrage.

Zkrátka víkend, jak má být. Navíc část výtěžku ze vstupného bude věnována malé Michalce, jejíž příběh už Jičín dobře zná. Takže můžeme přidat i pocit z dobrého skutku. Nyní si Jičín na pár týdnů odpočine.Pak se ale všichni mohou těšit na 15. června, kdy se chystá festival Zažít nejvíc jehož hlavní hvězdou je kapela Kryštof.