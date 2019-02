Do varu vás zde dostanou se svým jarním turné Arakain Dymytry Tour. Pojďte si s námi zasoutěžit o volnou vstupenku. Soutěžní otázka zní: Jak se jmenuje zpěvák a frontman skupiny Arakain?



Své odpovědi zasílejte na email martina.bognarova@denik.cz nebo na adresu Jičínský deník, Husova 48, Jičín 506 01, a to do 31.března do 12 hodin. Nezapomeňte uvést jméno, příjmení, bydliště a telefonní kontakt, jinak nebudete zařazeni do slosování.