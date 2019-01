Jičín – Dvakrát se sešli památkáři, umělci, architekti a další zainteresovaní, aby zvážili, kam v Jičíně umístit bronzovou sochu vévody Albrechta z Valdštejna, kterou městu daroval donátor Václav Rybařík.

Jičíňáci rozhodovali o budoucí umístění sochy Valdštejna. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Nápadů se sešlo několik. Socha by mohla stát ve vstupní části parku, nebo mezi kostelem a zámkem před sousoším sv. Trojice. Spolek přátel Jičína by ji rád viděl na velkém nádvoří zámku, zamítnut byl Malý Ryneček. Po první schůzce padlo rozhodnutí, že Valdštejn ozdobí zámeckou zahradu. Proti tomu se ohradil Zdeněk Sendler, architekt, který měl na starosti rekonstrukci parku.

Vybrané místo je podle něho pro sochu z mnoha důvodů komplikované, ne-li přímo nevhodné. V pondělí se tak znovu řešilo, kam sochu usadit. Ze všech možností zbyly v podstatě dvě, a to Žižkovo náměstí (návrh Michaila Ščigola a Miloše Starého) nebo některé ze zámeckých nádvoří. Rada ve středu odpoledne rozhodla, že bronzová socha vojevůdce bude stát na muzejním nádvoří, a to na pravé straně při vstupu z náměstí. Odhalena bude v rámci květnových Valdštejnských slavností.



Své názory k umístění sochy vyjádřili i naši čtenáři. Většinou by Valdštejna usadili do parku. Helena Bobková z Jičína napsala. „Já jsem nebyla vůbec proti myšlence, že by stála v zámeckém parku. Nedovedu si představit vhodnější místo. Já ho tam úplně vidím."